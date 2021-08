Campania: Coldiretti, basta alibi, salvare produzione pomodori da conserva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora Loffreda ha speigato: "A tale proposito, nel suo intervento il direttore regionale di Coldiretti ha proposto di raccogliere una scheda con la dichiarazione del danno presunto, corredato da documentazione fotografica e fascicolo aziendale, indicando il contratto in essere con l’agroindustria per il ritiro. In questo modo avremo contezza della reale entità del danno e dello stato dei rapporti tra agricoltori e filiera industriale". Il tavolo regionale, a cui erano presenti anche i rappresentanti degli opifici agroalimentari, ha accolto la proposta. Coldiretti Campania ha già attivato i suoi uffici territoriali per supportare gli agricoltori nella compilazione della domanda. E infine: "Al danno si aggiunge la beffa visto che in alcuni Comuni dove i camion sono in fila per entrare nelle industrie conserviere, la polizia urbana sta cominciando a elevare multe per la sosta e per la polvere sollevata. Un atteggiamento di scarsa collaborazione da parte di Enti locali che aggravano le difficoltà economiche di un settore che offre lavoro e reddito". (Ren)