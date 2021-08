Piemonte: travolto da un colonna di granito l'ex assessore del Comune di Castellamonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un incidente sul lavoro, ma questa volta il protagonista è un ex assessore. E' successo ieri a Castellamonte all'interno della ditta di Giuseppe Tomaino, che in passato è stato rappresentante delle istituzioni nella città. L'ex assessore è stato schiacciato dalla caduta accidentale di una colonna di granito di circa 10 quintali. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'uomo ha subito varie ferite e avrà una prognosi di 60 giorni. Nel frattempo, ad Asti si indaga sulla morte di Giorgio Tibaldi, il tecnico di 56 anni è morto ieri per le gravi ustioni riportante in un incidente sul lavoro in un negozio di surgelati. Durante le riparazioni, probabilmente di una cella frigorifera, l'uomo sarebbe stato investito da una fiammata. (Rpi)