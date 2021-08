Sardegna: l'allarme delle associazioni, carenza di sangue nei centri trasfusionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia è stata ripresa anche dalla consigliera regionale dei Progressisti, Laura Caddeo: "L'inattività della Regione pesa sulla vita di migliaia di pazienti – ha spiegato Caddeo - Da una parte c'è la carenza di sangue, nonostante il grande impegno dei donatori sardi e dall'altra ci sono lo scarso impegno della Regione nel lavoro di sensibilizzazione e comunicazione, indispensabile per allargare la platea dei donatori stessi, e la carenza di personale nei centri dedicati: nonostante il sacrificio quotidiano degli operatori, le associazioni registrano sempre più spesso il rinvio delle trasfusioni, fatto che va a incidere sulla qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. Abbiamo portato questa situazione all'attenzione dell'assessore alla Sanità, anche durante il question time in Consiglio regionale: ancora una volta, alle parole non seguono fatti", conclude. (Rsc)