Abruzzo: Perdonanza 2021, presentati i figuranti del corteo storico (2)

- "La scelta formulata nell'individuazione dei protagonisti del corteo storico – ha commentato il sindaco Biondi, salutando i figuranti – vuole essere un riconoscimento a quanti, in questo anno contrassegnato dalla pandemia, hanno contributo a sostenere, tanto nella nostra terra quanto nel Paese, alcuni degli elementi fondanti della società. L'istruzione dei bimbi e dei ragazzi, la formazione, la cultura sono cardini imprescindibili per le comunità e sono stati duramente colpiti dalla diffusione del coronavirus. Marianna, Federico e Martina (Dama della Croce) simboleggiano la capacità di resistere di fronte alle difficoltà e che, anzi, proprio da esse hanno trovato la forza e lo stimolo per proseguire nei rispettivi percorsi lavorativi e formativi". "Come accaduto negli ultimi anni – ha concluso il sindaco Biondi – le figure selezionate per ricoprire i ruoli di Dama della Bolla, Giovin Signore e Dama della Croce sono strutturali rispetto ad una narrazione della Perdonanza Celestiniana che sia non solamente profondamente legata al secolare messaggio di riconciliazione e fraternità ereditato da Papa Celestino V ma portatrice, ogni anno di più, di valori e significati coerenti con la contemporaneità rispetto alla quale il Giubileo aquilano, patrimonio immateriale culturale dell'umanità Unesco, ha la capacità di innovarsi rimanendo ancorato alla sua tradizione". (Gru)