Sardegna: vandalizzato ginepro plurisecolare nei pressi della spiaggia di Feraxi a Muravera

- E' lì da parecchi secoli, al centro della splendida spiaggia di Feraxi, sul litorale di Muravera. Un vero e proprio patriarca verde, un Ginepro (gen. Juniperus) plurisecolare. Eppure ultimamente i soliti incivili non hanno trovato di meglio che vandalizzarlo, tagliare i suoi rami, farne una sorta di capanna per i propri comodi. Rischia di far la fine del Ginepro plurisecolare di Lucaise, nell'Isola di San Pietro, che lì viveva da molto prima che la colonia dei Tabarchini s'insediasse a Carloforte (1738). Ed è stato massacrato nel febbraio 2020, finora impunemente, nonostante denunce e indagini. Anche il Ginepro plurisecolare di Feraxi ha visto estati e inverni, Maestrale e Levante, mareggiate e bagnanti fin quando dei vandali delinquenti han preso a massacrarlo. (segue) (Rsc)