Camorra: de Magistris ricorda Paolo Castaldi e Luigi Sequino

- "Luigi Sequino e Paolo Castaldi avevano 20 e 21 anni e la sera del 10 agosto 2000, erano in auto sotto casa di Gigi, a Pianura. Furono uccisi perché scambiati per i guardaspalle di un boss che abitava in quella strada. Anche quest'anno il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto ricordare Gigi e Paolo, vittime innocenti della camorra, con due fasci di fiori nella cappella del cimitero dove riposano". Così una nota del Comune di Napoli. (Ren)