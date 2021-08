Abruzzo: assessore Verì, certificato l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha infatti integralmente approvato la relazione, rimessa nei modi e termini di legge, in cui si esplicitavano le modalità di utilizzo dei fondi assegnati all'Abruzzo, pari a circa 79 milioni di euro. Risorse impiegate per finanziare l'esecuzione dei tamponi sulla popolazione; la spesa aggiuntiva per il personale (straordinari, assunzioni temporanee, incremento della specialistica ambulatoriale); la costituzione, nelle sedi di continuità assistenziale, delle unità speciali per la gestione dei pazienti Covid (Usca); l'assistenza domiciliare a favore dei soggetti più fragili; l'attivazione di centrali operative per il monitoraggio dei pazienti; la realizzazione di percorsi e la sistemazione dei reparti per la separazione dei pazienti Covid; le maggiori spese di pulizia legate sempre all'emergenza. (segue) (Com)