Torino: via libera a quattro progetti di efficientamento energetico nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Torino ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di efficientamento in quattro scuole torinesi. Si tratta delle scuole primarie 'Da Vinci-Frank', via Vallauri 24/via Patetta 9; 'Franchetti', via Randaccio 60; 'Emilio Salgari', via Lussimpiccolo 36/A; 'Eugenio Montale', via Ada Negri 21 e secondaria di primo grado 'Ada Negri', via Ada Negri 23. "Sono interventi destinati al raggiungimento delle performance di efficienza energetica in quattro scuole, grazie all'uso dei fondi del React-EU, per uno stanziamento complessivo di oltre 11 milioni di euro – spiega l'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino -. Le ristrutturazioni riguarderanno oltre agli aspetti della sicurezza e sostenibilità ambientale, anche il comfort degli spazi scolastici come ambienti di apprendimento e di lavoro di tutto il personale". (Rpi)