Elezioni amministrative: FI Salerno, anche i giovani in campo per la costruzione della lista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Pietro Costabile ha espresso "grande soddisfazione per il progetto annunciato dal coordinatore provinciale del partito, Enzo Fasano che prevede l'allargamento del perimetro di Forza Italia all'area moderata e riformista rappresentata da Udc e Nuovo Psi". "Lavoreremo come movimento giovanile - spiega Costabile - per individuare nei prossimi giorni i nomi migliori da poter inserire come candidati nella lista per le Comunali di Salerno, certi che è arrivato il momento anche per l'amministrazione di questa città di cambiare in meglio". "La partecipazione ed il coinvolgimento dei giovani - afferma il coordinatore provinciale Enzo Fasano - rappresentano un punto chiave del progetto di rinnovamento messo in campo da Forza Italia e, sono sicuro, risulteranno decisivi anche per il raggiungimento di un risultato importante in chiave elettorale". (Ren)