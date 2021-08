Napoli: Manfredi, servizi territoriali di prossimità per città più umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servizi territoriali di prossimità per una città più umana, in ogni quartiere. È quello di cui Napoli e le altre grandi metropoli del mondo hanno bisogno all’indomani della pandemia. Condivido appieno la riflessione di Walter Veltroni nel suo editoriale sul Corriere della Sera". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui suoi canali social. "Le grandi città come Napoli - spiega - devono puntare a nuovi modelli urbani in cui si rimettano al centro i servizi ai cittadini. Le nuove tecnologie ci hanno consentito in questi mesi di fare tante cose rimanendo in casa, dal lavoro allo svago, all'accesso a servizi di ogni tipo. Ma Napoli deve garantire, dietro l’uscio di ogni casa, alta qualità della vita e delle relazioni umane per i propri cittadini. Servizi sanitari, culturali, servizi di mobilità, opportunità di aggregazione sociale, alti standard di vivibilità, a portata di mano per tutti i napoletani, in ogni angolo della città. Un’attenzione particolare andrà posta agli anziani, spesso travolti dalle innovazioni digitali non alla loro portata, isolati da nuovi modelli sociali che faticano a comprendere. Servizi di prossimità, ovunque a misura di anziano, perché Napoli sia più umana, per tutti". (Ren)