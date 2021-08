Napoli: Peluso (Fd'I), via i campi rom dalla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via i campi rom da Napoli e dall'area metropolitana". E' quanto afferma la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, commentando l'incendio che si è verificato nel campo nomadi di Barra, a Napoli. "I campi nomadi costituiscono una grave emergenza ambientale e sociale - sottolinea Peluso - in quanto contribuiscono a degradare le aree periferiche della città e della sua area metropolitana aumentando i problemi di illegalità, di insicurezza ed inquinamento ambientale. In particolare i quartieri di Barra-Ponticelli e di Scampia dove, di recente, un altro campo nomadi è andato a fuoco, sono gravemente penalizzati dalla presenza dei campi rom". Per Peluso "è ora di porre fine, senza se e senza ma, a questa grave problematica per liberare i nostri territori e realizzare le necessarie azioni di bonifica e rigenerazione urbana che sono fondamentali per garantire vivibilità e sviluppo per Napoli e per la sua area metropolitana", conclude. (Ren)