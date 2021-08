Piemonte: il meteo di oggi a Torino e in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 10 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4.374 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, l'anticiclone si rinforza gradualmente, garantendo una bella giornata di sole da mattino a sera. Classici annuvolamenti cumuliformi lungo le aree alpine. Caldo in aumento, valori sui 31-33°C in pianura padana. Afoso ovunque. (Rpi)