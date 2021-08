Asti: scoperto terreno adibito alla coltivazione di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terreno si trovava in provincia di Asti tra i comuni Tronco e Montiglio Monferrato. Qui, all'interno della zona di coltivazione, sono state rinvenute dalla Finanza del gruppo di Asti una serie di piante di marijuana ormai giunte a completa maturazione per un peso complessivo di 3,6 chili. Oltre alla droga sono stati sequestrati degli strumenti da lavoro, tra cui un bilancino di precisione e una lampada a led utilizzata per velocizzare la crescita delle piante. L'uomo che utilizzava il terreno, un 49enne di Villadeati (AL), è stato denunciato per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare la vendita e produzione di droghe. (Rpi)