Napoli: Manfredi, ricomincio dal capitale umano della città

- "Ricomincio dal capitale umano di Napoli! Con Luca Trapanese, fondatore della onlus ‘A ruota libera’ e primo caso di genitore single in Italia ad aver adottato una bimba down, ho parlato di un nuovo progetto di inclusione e welfare per la città. Un modello basato sulla co-progettazione e su un partenariato pubblico-privato permanente in cui il terzo settore svolge un ruolo centrale e determinante. Solo così riusciremo a dare risposte costanti nel tempo ai bisogni delle persone. Grazie Luca per incarnare lo spirito di solidarietà napoletano ed essere l’esempio positivo di impegno sociale da cui Napoli deve ripartire!". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla sua pagina Facebook. (Ren)