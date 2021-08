Sardegna: Patuanelli, Todde e Fontana sui luoghi degli incendi, "lo Stato c'è"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, con il viceministro dello sviluppo economico, Alessandra Todde e il sottosegretario del ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana sono in Sardegna da questa mattina per la visita istituzionale nei comuni dell'Oristanese colpiti dai disastrosi incendi delle scorse settimana. Gli esponenti del governo hanno iniziato la loro visita dai Cuglieri, Scano Montiferru e Tresnuraghes. "Il governo vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, ai sindaci, alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini che in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi – hanno dichiarato Patuanelli, Todde e Fontana - L'obiettivo di oggi è confermare che lo Stato c'è". (Rsc)