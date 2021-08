Napoli: carabinieri, controlli a tappeto nel quartiere Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli, nel quartiere di Pianura, i carabinieri hanno setacciato le arterie principali della zona ed effettuato diverse perquisizioni in abitazioni di persone sottoposte a misure detentive. Nel corso dell'operazione sono stai identificati 66 soggetti, di cui 36 sono risultati essere pregiudicati. Durante l'intervento i militari hanno denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio 4 persone in 4 diversi episodi: un 22enne, un 80enne, un 52enne e un 21enne. Inoltre, sono stati denunciati 2 parcheggiatori abusivi e recidivi nel biennio. (Ren)