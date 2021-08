© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella scorsa notte, a Boscoreale (Napoli), si è sviluppato un incendio in una concessionaria che ha coinvolto 18 macchine, danneggiandone irreversibilmente 12. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. L'incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco del luogo. Sono stati stimati danni per oltre 300 mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Torre Annunziata. (Ren)