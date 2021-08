Tav: sindacato Fsp, dobbiamo partecipare a tavolo tecnico su cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono parole dure quelle che il segretario generale Fsp Polizia Valter Mazzetti riserva alle decisioni prese durante il vertice di ieri sul cantiere Tav. "La montagna ha partorito il topolino. Anni di problemi interminabili, scie di sangue e agguati nella boscaglia con i poliziotti senza gli adeguati mezzi per difendersi e cosa decide il vertice dopo l'ennesimo attacco terroristico? Di mettere su un tavolo tecnico. Questo è il massimo che si è saputo dire e fare". Così la categoria chiede di partecipare ai prossimi tavoli: "Come poliziotti non possiamo che essere d'accordo sui sistemi democratici ma da 20 anni a oggi politici e governi di turno non hanno ottenuto nulla, se non lasciare le forze dell'ordine sole agli attacchi di chi non vuole la Tav - dice il segretario provinciale Fsp Torino Luca Pantanella - Ora basta. Chiediamo al Capo della Polizia che nel tavolo tecnico si parta dalle nostre osservazioni, dobbiamo essere presenti al tavolo per sottolineare cosa serve davvero per portare a casa la pelle". (Rpi)