Sardegna: Coldiretti, aziende agricole e pascolamenti migliori strumenti per tutelare bosco (4)

- "Fondamentale è la tempestività nel darsi un metodo, programmare e intervenire – afferma il presidente di Coldiretti Sardegna – sia per mettere in sicurezza il territorio che le aziende agricole avvolte da un grande movimento solidaristico partito spontaneamente dal basso ma che ora necessitano, su tutto il territorio regionale interessato dai roghi devastatori, di una conta dei danni formale che possa permettere di conoscere l'entità delle perdite e le necessità per ripartire con la conoscenza di conseguenza anche dei denari necessari da programmare". Lo strumento individuato da Coldiretti Sardegna è una taske force che sul campo dettagli con dei dati le perdite e l'attivazione, dopo averla rimpinguata, della misura del Psr, la 5.2, che sosterrà allevatori e agricoltori nella ricostruzione delle proprie aziende. "Come abbiamo ribadito durante l'audizione nelle Commissioni regionali IV e V – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba – il mondo agricolo è una risorsa ed è disponibile a contrastare la piaga degli incendi sia nella prevenzione, con la cura del territorio, ma anche per avere un ruolo fondamentale durante la campagna anticendio essendo delle sentinelle che presidiano il territorio". (Rsc)