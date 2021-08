Abruzzo: assessore Verì, certificato l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario abruzzese è in equilibrio economico e chiude il 2020 con un utile stimato pari a 6 milioni di euro. Lo ha certificato il Tavolo di monitoraggio (di cui fanno parte rappresentanti del Dipartimento regionale Sanità, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze), che ha validato il conto economico del Servizio sanitario regionale. Un obiettivo centrato nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid e anche a seguito delle modifiche alla normativa vigente (che hanno permesso una maggiore flessibilità sull'utilizzo delle somme assegnate con i vari decreti emergenziali), volute e sostenute in sede di Comitato delle Regioni dal presidente della Regione Marco Marsilio e dall'assessore Nicoletta Verì. (segue) (Com)