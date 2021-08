Napoli: Borrelli, l'amministrazione comunale è il peggior nemico del turismo, dei cittadini e del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Napoli è in corso un'estate senza mare, o per lo meno con il mare a singhiozzi - si legge in una nota - Infatti dopo la vicenda, mal gestita, dei divieti di balneazione su tutta la costiera partenopea, nella giornata del 9 agosto, come racconta Il Mattino, i vigili urbano hanno notificato tutti i lidi di Posillipo, come lo storico Bagno Elena e il lido Marechiaro de 'Lo Scoglione', un provvedimento di chiusura immediata per rischio di dissesto idrogeologico di frane e inondazioni. Il tutto in una giornata dove si sono registrati 40 gradi di temperatura percepita infatti la Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo per le ondate di calore e non certo per frane e inondazioni”. "Qualsiasi siano le ragioni di questo provvedimento, il Comune, dopo il disastro divieti di balneazione, si sta rivelando inadeguato a gestire la città e la risorsa mare diventando il peggior nemico del turismo, dei cittadini e degli esercizi commerciali che in alcuni casi esistono in città da oltre 100 anni". Ha affermato il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. "Prima di avviare provvedimenti - prosegue - che appaiono solo pezze burocratiche tese a deresponsabilizzazione chi amministra la città, avrebbero dovuto confrontarsi e verificare il tutto con chi opera e vive sul mare. Invece come con la Galleria Vittoria, c'è stato soltanto improvvisazione e superficialità, conclude Borrelli. (Ren)