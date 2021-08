Sardegna: Coldiretti, aziende agricole e pascolamenti migliori strumenti per tutelare bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna perde ogni anno a causa degli incendi oltre 2.700 ettari di bosco (media 2011 – 2020), e considerato che per far rinascere tutto l'ecosistema servono circa 15 anni, stiamo rinunciando, a oltre 40mila ettari. Media che purtroppo quest'anno si dovrà aggiornare in negativo già con i roghi di luglio, dopo che negli ultimi tre anni i dati, riguardo i boschi, erano sempre sotto i duemila ettari. L'anno horribilis degli ultimi 10 anni è stato il 2017 con oltre 5.600 ettari mentre il 2018, in una delle estati più piovose di sempre, gli ettari di bosco inceneriti furono 55. Secondo Coldiretti Sardegna occorre ridare centralità alle imprese agricole e rivedere alcuni parametri rivelatesi inadeguati, che stanno impedendo agli animali di pascolare e pulire i boschi. "Il ruolo del bosco nella tenuta idrogeologica dei territori è fondamentale considerato che lungo la Penisola, cosi come in Sardegna, più di 9 comuni su 10 (91,1 per cento) sono a rischio per frane, smottamenti o alluvioni in una situazione in cui – continua la Coldiretti – gli eventi meteo estremi sono sempre più frequenti". Nell'estate 2021, secondo una analisi della Coldiretti sulla base dell'European Severe Weather Database (Eswd), gli eventi estremi sono aumentati del 140 per cento, con siccità, caldo torrido, trombe d'aria, alluvioni, bombe d'acqua e grandinate. (segue) (Rsc)