Torino: auto contro tir ad Avigliana, un ferito molto grave

- Un'auto si scontra con un tir. È successo questa mattina intorno alle 7.30 ad Avigliana, in provincia di Torino, nella galleria all'imbocco della Variante dei Laghi. L'impatto è stato violentissimo e il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale a Rivoli in condizioni molto gravi. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Strada che stanno lavorando sulla ricostruzione dell'accaduto. Da una prima analisi, sarebbe stato l'auto a invadere la corsia opposta. La galleria è stata riaperta dopo la rimozione dei mezzi che è avvenuta in due ore, ma il traffico è tuttora rallentato. (Rpi)