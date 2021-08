Sardegna: a Quartu Sant'Elena tamponi gratuiti per i residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Quartu Sant'Elena parte la campagna di screening gratuito dedicato ai residenti. Nella palestra scolastica di via Palestrina, a partire da oggi, saranno somministrati 281 tamponi gratuiti. Il centro sarà in funzione per tre giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 19 mentre resterà chiuso il 16 agosto. Il certificato verde sarà assegnato solo a coloro che dimostreranno di aver ricevuto la prima dose di vaccino o essere muniti di prenotazione. Il sindaco Graziano Milia ha precisato che "la campagna di screening non deve diventare una scusa per avere il certificato verde per andare in pizzeria la sera".(Rsc)