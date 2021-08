© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 22 agosto l'Asl To5 - Moncalieri e Chieri - apre l'accesso libero ai vaccini Covid per chi ancora non ha aderito alla campagna. Potrà farlo liberamente presso i centri hub dell'ex Foro Boario di Moncalieri - borgo Mercato - e del Palavaccini di Chieri in via Olia - zona industriale. I vaccini usati saranno Moderna o Pfizer. (Rpi)