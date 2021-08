Sardegna: Solinas a confronto con gli amministratori del Sulcis sul futuro di Portovesme, "salvaguardare lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo deve rimettere nelle mani della Regione il coordinamento di un tavolo nazionale che eventualmente aggiorni gli accordi nazionali in tema di energia in un'ottica di condivisione delle scelte – ha concluso Solinas -. La Sardegna deve essere parte attiva nel processo decisionale che porterà alla nuova strategia energetica nazionale, determinante nello sviluppo futuro del Sulcis e dell'intera Isola. Occorre elaborare un progetto di sviluppo energetico sostenibile per colmare il gap infrastrutturale che separa la Sardegna dal resto del Paese e restituirle una competitività energetica pari a quella delle altre regioni". La prossima settimana, in diversi appuntamenti, sarà fatto il punto sul processo autorizzativo relativo a Sider Alloys e sarà convocata una nuova riunione operativa alla presenza dei rappresentanti dei gruppi industriali maggiormente interessati al processo di transizione energetica. (Rsc)