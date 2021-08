Torino: via al calendario scolastico per nidi e scuole infanzia, si apre in anticipo l'8 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nidi e le scuole d'infanzia comunali torinesi partiranno in anticipo rispetto alla data fissata dalla Regione Piemonte. A sancirlo il calendario diffuso oggi dall'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino. Si partirà quindi l'8 settembre con orario 8:30-13:30. Mentre, a partire dal 13 settembre, si passerà al tempo pieno con gli orari che andranno dalle 7:30 alle 17:30. La scelta di anticipare la data regionale non è casuale, come spiegato dall'assessora Di Martino, "volevamo recuperare il prima possibile le opportunità educative e di socialità per le bambine e i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. In questo modo diamo anche un supporto alle famiglie che devono conciliare il lavoro con quelle familiari". Per quanto riguarda le vacanza, le attività saranno sospese dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, dal 28 febbraio al primo marzo, dal 14 al 19 aprile e il 24 giugno. (Rpi)