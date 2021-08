© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 7 agosto, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4194m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.In Piemonte: giornata calda e afosa, seppur con nubi in graduale aumento un po' ovunque. Su Vda e alto Piemonte nel pomeriggio-sera arriveranno temporali anche forti, che solo localmente potranno sconfinare sulle vicine pianure piemontesi. Via via più nuvoloso in Liguria, specie a Ponente, ma senza precipitazioni.(Rpi)