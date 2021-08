Napoli: Maresca, messa in sicurezza Parco Nazionale del Vesuvio nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che ci arrivano dal Vesuvio fanno male al cuore. Oltre al dramma delle famiglie costrette ad evacuare, c’è il disastro ambientale. Ci vorranno decenni perché la situazione torni come prima. Chi si candida alla guida della città di Napoli sarà anche il sindaco della città metropolitana. Ci impegneremo affinché la tutela e la messa in sicurezza del Parco nazionale del Vesuvio sia una priorità. Il paesaggio e la natura sono un bene che non possiamo permetterci di perdere". Così il candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca. (Ren)