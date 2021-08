Torino: Lamorgese: l'esperienza del Moi è stata positiva e può essere applicata anche in altri casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I così detti 'sgomberi dolci', che negli ultimi anni hanno interessato la città di Torino, sono stati elogiati dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese durante il vertice di questa mattina in Prefettura. La ministra ha parlato del caso Moi: "In due anni più di mille persone hanno trovato una soluzione abitativa. E' stata un'esperienza positiva che può essere applicata in altri casi. Qui a Torino c'è un metodo, quello degli 'sgomberi dolci', dove non si usa la forza ma si opera mettendo davanti a tutto i principi di legalità e di integrazione". (Rpi)