Terra dei fuochi: rilevati otto roghi, undici denunciati tra Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione “Strade Sicure” del raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide”, sono stati assicurati nella trascorsa settimana 385 servizi di pattuglia e come risultati operativi sono stati rilevati: 8 roghi, 420 persone identificate di cui 11 denunciate in stato di libertà, 150 veicoli controllati, di cui 4 sequestrati". Lo ha riferito in una nota l'incaricato della prefettura di Napoli sulla Terra dei Fuochi: "In particolare nelle giornate del 5, 6 e 8 Agosto 2021 l’esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di Villa Literno e Giugliano in Campania. Si sono inoltre svolte attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle località di Napoli e Caserta. Prosegue l’attività di controllo delle zone interessate agli sversamenti e le possibili attività riconducibili, con il prezioso aiuto della squadra Raven dell’Esercito Italiano". (segue) (Ren)