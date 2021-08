Piemonte: costituito il comitato Organizzatore delle Universiadi del 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è costituito in data odierna il comitato Organizzatore per i 'Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025'. Un evento in cui la Regione Piemonte crede molto, come dimostrato dalle parole del presidente del Comitato d'Onore e assessore allo Sport Fabrizio Ricca: "Vogliamo portare sul nostro territorio questo grande evento di sport universitario perché crediamo che Torino e il Piemonte siano dotati di grandi capacità organizzative. La Regione è già impegnata per fare in modo che i villaggi degli atleti, che poi diventeranno residenze universitarie una volta finito l'evento, vengano realizzate". Soddisfazione espressa anche dal presidente di Edisu Alessandro Ciro Sciretti: "Questa è la grande opportunità per il Piemonte di mettere in mostra le proprie eccellenze su un palcoscenico internazionale. Lavoreremo da subito con impegno affinché questo evento sia realizzato con efficienza e responsabilità, generando ritorno sul territorio e promuovendo il nostro eccellente sistema universitario". (Rpi)