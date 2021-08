Vaccino: in Piemonte quasi 24 mila somministrazioni, arrivate 40 mila dosi di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23.982 i vaccinati di oggi, lunedì 9 agosto, comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 11.776 è stata somministrata la seconda dose. Così le fiale utilizzare sono pari al 97,6 per cento di quelle disponibili. Intanto in data odierna sono arrivare 40.200 dosi di Moderna in attesa del lotto da 80 mila in arrivo da Pfizer per il 18 agosto. Anche oggi i più vaccinati sono i 16-29 enni a quota 8.676, seguiti da trentenni e i quarantenni, entrambi quasi a 4 mila somministrazioni.(Rpi)