Abruzzo: Perdonanza 2021, presentati i figuranti del corteo storico

- Sono stati presentati oggi, all'Auditorium del Parco, i figuranti principali della 727esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila e in particolare del corteo storico che, nel pomeriggio del 28 agosto, precederà l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, momento che segnerà l'inizio dell'indulgenza plenaria voluta dal Papa Santo Celestino V con la Bolla del Perdono del 29 settembre 1294. Si tratta del più antico Giubileo della storia, che dura un giorno. Dama della Bolla sarà Marianna Capulli, insegnante alla scuola primaria del quartiere del Torrione. Toccherà a lei condurre l'astuccio che contiene la riproduzione della Bolla Celestiniana (l'originale è custodito sotto una teca). Federico Santilli sarà invece il Giovin Signore, colui che, a fianco della Dama della Bolla, nel corteo del 28 agosto porterà il ramo d'ulivo sul quale è incastonato il sigillo civico in argento, con il quale il Cardinale Enrico Feroci batterà per tre volte la Porta Santa della basilica di Collemaggio per ordinarne l'apertura e dare quindi il via alle 24 ore di indulgenza. Nella scelta dei figuranti è stata posta l'attenzione sulla città come centro di istituzioni scientifiche di altissimo livello, di formazione, di cultura (Università, Gran Sasso Science Institute, Laboratorio di fisica del Gran Sasso, Conservatorio di musica "Casella", Accademia delle Belle Arti, Centro sperimentale di cinematografica, Tsa, Istituzioni musicali, ecc.), che hanno continuato a operare nell'interesse della comunità nonostante i gravi disagi determinati dall'epidemia causata dal Covid-19. (segue) (Gru)