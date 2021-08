Sardegna: odissea dei tamponi a Cagliari, code interminabili alla Cittadella della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Code, disagi e lunghe attese sotto il sole a Cagliari per chi deve effettuare il tampone alla Cittadella della Salute in via Romagna. Effettuare il controllo anti-Covid è una vera e propria odissea: tre soli gli addetti per l'accettazione e il controllo dei nominativi e una sola unità che esegue il test. Tanti anche i cittadini che si sono recati al Servizio Trein del Padiglione "N" della Cittadella dell'Assl senza prenotazione. Ieri il caldo opprimente ha provocato diversi malori a diverse persone che, distanziate e con la mascherina, hanno affrontato pazientemente la fila lunga ben oltre i cancelli della Cittadella: fra loro anziani, genitori con bambini e persone con patologie. E non sono mancate le proteste. Ad assisterli il personale della Protezione civile che ha distribuito bottiglie d'acqua. Per ovviare i disagi e a seguito delle proteste degli utenti, Ats Sardegna ha attivato "due nuove postazioni per l'accettazione degli utenti e un'ulteriore postazione di tamponamento al fine di ridurre il tempo di attesa". "Tenuto conto anche delle elevate temperature, Ats Sardegna ha avviato, in collaborazione con la Protezione civile, tutte le procedure per ridurre i disagi dei cittadini in coda negli orari di punta. La raccomandazione della direzione aziendale - si legge in una nota - è quella di rispettare rigorosamente gli orari fissati, evitando di anticipare l'appuntamento o di recarsi in via Romagna senza la prenotazione per non intralciare i lavori di tracciamento del Servizio e delle Usca e creare lunghe attese". (Rsc)