Napoli: fugge all'alt dei carabinieri, arrestato 17enne

- Un 17enne è stato arrestato, a Napoli, dal nucleo radiomobile dei carabinieri. Durante un controllo in via Roma direzione Scampia, uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato allo stop dei militari e dando così il via all'inseguimento durato all'incirca 4 chilometri. Giunti a Melito di Napoli, infatti, il motociclo è rimasto incastrato tra un muro di cinta ed un paletto. La passeggera 21enne, incinta al sesto mese di gravidanza, è stata portata al pronto soccorso, mentre il guidatore minorenne si sarebbe allontanato a piedi per nascondersi in mezzo ad alcune auto parcheggiate. Sul minorenne pendeva anche una misura cautelare a causa delle violazioni commesse in una comunità dove era sottoposto per rapina aggravata. I militari hanno accertato che lo scooter fosse stato rubato e all'interno della sella hanno ritrovato anche una carta di identità contraffatta con la foto del ragazzo, ma con i dati anagrafici modificati. (Ren)