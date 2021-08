Campania: M5s, incendio nell'area industriale di Sarno, si effettuino controlli sulle condizioni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il cielo dell'area industriale di Sarno si colora di nero, coperto da una nube che rischia di essere dannosa per la salute dei cittadini. Non è accettabile quello che succede in questo territorio: in attesa che la Magistratura faccia il suo corso e trovi i responsabili di questo rogo o ne accerti le cause, dobbiamo chiederci chi ci salverà dall'inquinamento che stiamo respirando in queste ore". Così la deputata del M5s Virginia Villani e il consigliere regionale della Campania Michele Cammarano. "È necessario mettere in campo maggiori controlli nell'area industriale di Sarno: si sta paventando un danno ambientale senza precedenti e il rischio incolumità per i cittadini del comprensorio è troppo alto – proseguono - Dopo l'ennesimo incendio nella zona industriale, che segue quello del 12 marzo 2020 alla Prt, sembra evidente che la situazione stia degenerando. Bisogna fare attenzione che tutte le attività del territorio rispettino le leggi e i parametri previsti nella normativa antincendi. Inoltre, è necessario mettere in campo le opportune verifiche per riuscire a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente. L'area industriale di Sarno è abbandonata a sé stessa ed è terra di nessuno qui non si vive ma si sopravvive tra i miasmi che provengono dal sito di stoccaggio che si trova in via Ingegno, gli incendi, il degrado e lo sversamento illecito di rifiuti da parte degli incivili! Uno scenario decadente e pericoloso dal punto di vista ambientale. A Sarno, la salute dei cittadini non si è affatto tutelata". (segue) (Ren)