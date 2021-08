Sardegna: Consiglio regionale, riunione commissione Bilancio e conferenza dei capigruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Terza commissione del Consiglio regionale della Sardegna è convocata per domani, martedì 10 agosto, alle 16. All'ordine del giorno l'esame del Disegno di legge n. 280 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni varie". Alle 17.30 è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori. (Rsc)