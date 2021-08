Covid: 172 nuovi casi di positività in Sardegna nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registrano 172 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.630 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 109 (lo stesso numero di ieri). 6.539 sono i casi di isolamento domiciliare (9 in meno rispetto a ieri). Si registrano due decessi: una donna di 81, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e una donna di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. (Rsc)