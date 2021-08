Covid: Piemonte, in calo ricoveri e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata complessivamente positiva per il Piemonte sul fronte della lotta al Coronavirus. Nella giornata di oggi, venerdì 6 agosto, sia i ricoverati in terapia intensiva che quelli nei reparti ordinari sono in calo: -1 in terapia intensiva e -9 nei reparti ordinari. I nuovi casi sono 236 pari all'uno per cento dei 23 mila e 505 tamponi eseguiti. Di questi, 121 sono asintomatici. I guariti sono +138 rispetto a ieri. L'unica nota stonata riguarda i decessi, con una morte in più segnalata dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.(Rpi)