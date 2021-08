© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando i dati dell'ultima settimana, in Italia il contagio "è in crescita in molte Regioni, anche se la crescita è un po' più limitata rispetto alle settimane precedenti". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), in occasione della conferenza stampa sulla situazione epidemiologica del Paese. (Rin)