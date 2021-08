Campania: Masiello (Coldiretti), in arrivo Lucifero, campi e stalle in sofferenza d’acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspettando il passaggio dell'ondata rovente di Lucifero, l'anticiclone africano in arrivo nelle prossime ore, crescono le preoccupazioni degli agricoltori in Campania. A lanciare l'allarme è la federazione regionale di Coldiretti, che sta monitorando la situazione in tutto il territorio. La Coldiretti ha segnalato: Danni ingenti persino a raccolti di cereali resistenti alla siccità come il sorgo, detto 'pianta cammello'. Anche per i legumi in pieno campo lo stress idrico è pesante, con fagioli e ceci con bassissime rese. A soffrire sono anche i meloni, le angurie, i pomodori, i peperoni e le melanzane, cotti dal sole o macchiati dove non si riesce a sopperire alla scarsità idrica. Soffrono anche le piante, come gli uliveti e i vigneti, che hanno necessità di irrigazioni straordinarie. Soffrono anche gli animali nelle stalle, costringendo gli allevatori a provviste straordinarie d'acqua". Proprio a supporto delle irrigazioni straordinarie e della zootecnia, Coldiretti Campania ha chiesto e ottenuto dalla Regione anche quest'anno "l'assegnazione di gasolio supplementare per un 30 per cento extra. L'andamento termo-pluviometrico, verificato dagli uffici regionali tramite i dati del servizio della Protezione Civile, conferma che la scarsità di piogge nei mesi di maggio, giugno e luglio si è accompagnata a temperature più elevate degli anni precedenti, causando situazioni di carenza idrica tali da determinare maggiori fabbisogni di carburanti rispetto all'ordinario. Nel 2021 per effetto dei cambiamenti climatici le produzioni nazionali hanno subito tagli che vanno dal 5 al 10 per cento per le previsioni di vendemmia, al 10 per cento per il grano mentre è praticamente dimezzata la frutta nazionale con cali del 30 per cento per le ciliegie, del 40 per cento per le pesche e nettarine fino al 50 per cento per le albicocche, rispetto ad una annata normale". "L'agricoltura – sottolinea la Coldiretti – è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli". "Dobbiamo lavorare ad una strategia per l'acqua – commenta Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania – ottimizzando la distribuzione dei grandi invasi esistenti e finanziando la realizzazione di invasi più piccoli per accumulare la risorsa quando è troppa e per distribuirla quando manca. Non si può più parlare di rischio di cambiamento climatico. Siamo già dentro un cambiamento cronicizzato. Le risorse europee del Pnrr servano ad affrontare questi tempi nuovi e ad innescare percorsi virtuosi, evitando di finanziare speculazioni come il fotovoltaico sul suolo fertile. Le energie rinnovabili, quelle sostenibili, sono indispensabili anche per affrontare la siccità", conclude Masiello. (Ren)