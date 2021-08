Torino: incidente sul lavoro, muro crolla addosso ad un operaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era in corso la ristrutturazione di un appartamento quando un muro è crollato addosso ad un operaio ferendolo, ma non gravemente. È successo oggi pomeriggio in un interno di via Servais, a Torino. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di del capoluogo piemontese. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno valutando le responsabilità dell'accaduto. (Rpi)