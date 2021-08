Piemonte: assessore Marrone, su privacy e certificato verde avevamo ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima che il Garante della privacy potesse darci una risposta scontata, il ministro Lamorgese ammette che i ristoratori e gli esercenti privati non hanno titolo di identificare i clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità perché non sono pubblici ufficiali: avevamo ragione noi". L'assessore agli Affari Legali della Regione Piemonte. Maurizio Marrone, ha accolto con entusiasmo le parole del ministro Lamorgese, dopo che giovedì aveva inviato al Garante della privacy una nota in cui chiedeva delucidazioni sulla gestione del certificato verde nei locali pubblici: "A questo punto è ovvio che dilagheranno certificati falsi e qr code-fotocopia, confermando a tre giorni dall'entrata in vigore delle restrizioni l'inutilità sanitaria del certificato verde, il cui unico effetto è stato finora l'ondata di disdette legate alle vacanze e ai locali". (Rpi)