Torino: Polizia arresta spacciatore e chiude un minimarket per irregolarità

- I controlli di martedì scorso da parte del commissariato San Secondo si sono conclusi con l'arresto di uno spacciatore e una chiusura provvisoria di un minimarket. L'esercizio commerciale in via Sacchi è risultato non a norma rispetto alla sanificazione dei locali e all'assenza di un divisorio per il distanziamento tra l'addetto vendita e i clienti. Inoltre, un dipendente non indossava la mascherina. Per quest'ultimo e per il titolare è partita una sanzione di 400 euro. Inoltre, è stata disposta la chiusura del minimarket per cinque giorni. Poco dopo, i poliziotti hanno notato una persona muoversi in modo sospetto attorno alla pensilina dell'autobus. Gli agenti si sono avvicinati al 21enne senegalese. L'uomo ha deglutito qualcosa e si è dato alla fuga, però è stato immediatamente bloccato. Il 21enne è stato trovato in possesso di oltre 400 euro in contanti, oltre che di droghe. E' stato quindi arrestato per spaccio. (Rpi)