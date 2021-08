Covid: ospedale Amedeo di Savoia cerca volontari per sperimentare due nuovi farmaci contro il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale Amedeo di Savoia, simbolo della lotta contro il Covid a Torino, cerca dei volontari per sperimentare due nuovi farmaci contro il Covid. Attualmente sono tre i pazienti che hanno accettato di sottoporsi al Molnupiravir e all'AT-527, ma il presidio sanitario ha bisogno di altri 12 volontari. Il direttore Giovanni Di Perri spiega l'identikit ideale per la sperimentazione: "E' quello di una persona a cui è stato diagnosticato da poco il Coronavirus, in media entro sette giorni. Deve essere un malato con sintomi lievi ma a rischio di evoluzioni più gravi".(Rpi)