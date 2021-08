Afragola (Na): Castiello (Lega), finalmente anche a sinistra si sente urgenza di liste pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo risollevati dalla insperata presa di posizione di diversi esponenti della Sinistra, che vanno da Europa Verde, al Pd, e fino a qualche senatore appartenente al gruppo misto, i quali spingono perché si elevi il livello di controllo circa la composizione delle liste per le prossime amministrative del comune di Afragola". Lo ha dichiarato il deputato Pina Csstiello,deputato campano della Lega e membro dell'esecutivo nazionale del partito: "Gli organi di stampa tracimano infatti di appelli da parte dei citati esponenti che esortano ad escludere dalla competizione candidati in odore di collusione con la camorra, se non addirittura in rapporto di dipendenza diretta con essa, magari suffragato da inquietanti vincoli parentali. Finalmente anche a sinistra si accorgono di quanto sia imprescindibile una tale incombenza che è per noi precondizione di ogni iniziativa elettorale". Castiello ha aggiunto: "Che dire: meglio tardi che mai. Non possiamo che essere felici di questo dato che, a ben vedere, rappresenta un elemento di rottura e di novità per una Sinistra negli anni passati troppo spesso distintasi per atteggiamenti strabici e fittiziamente "naif", tipici di chi ha da nascondere qualcosa di molto scomodo". Infine ha concluso: "Su questi temi bisogna essere intransigenti, sempre e non a fasi alterne: senza praticare sconti a nessuno. Questa è la nostra posizione, che vale anche come risposta a chi in queste ore si chiede perché la Forza Italia del neo commissario Martusciello sia fuori dal centrodestra".(Ren)