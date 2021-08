Torino: a settembre la selezione dei giovani per la progettualità del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino, a settembre, ci sarà la prima selezione dei funzionari che dovranno occuparsi della progettualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Saranno inizialmente 100, ovvero il 10 per cento dei 1.000 annunciati dall'amministrazione per il triennio 2021-2023, le nomine che riguarderanno diverse specializzazioni. Tra le figure ricercate vi sono esperti in rendicontazione, esperti giuridici ed in contabilità pubblica, analisti informatici, ingegneri strutturisti, esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche, pianificatori urbanistici, tecnici esperti in ambito energetico e in trasporti e mobilità. (Rpi)