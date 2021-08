Covid: De Luca, rendere obbligatoria la vaccinazione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamoci queste due settimane e dopo credo misure importante. E credo che sia sbagliato prendere mezze misure che allungheranno all’infinito stagione del Covid. Non avrei dubbi su una decisione nazionale, rendere obbligatoria vaccinazione. È complicata, c’è problema di controlli. Ma se vogliamo uscire dobbiamo prendere decisioni impegnative. Ho riflettuto sul dibattito sulla green card. Sul fatto che intacchi la libertà dei cittadini. La cosa che mi colpisce e sconcerta è: noi siamo in un Paese in cui per legge è obbligatorio somministrare ai bambini 0-16 anni dieci vaccini. Poi parliamo di obbligo di vaccinazione per fasce età superiore, si tocca la libertà. Mi pare sconcertante". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)