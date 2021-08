Sardegna: Solinas a confronto con gli amministratori del Sulcis sul futuro di Portovesme, "salvaguardare lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto a tutto campo sullo sviluppo del Sulcis e del polo industriale di Portovesme. "Accompagnare la decarbonizzazione con la nascita di nuove politiche industriali che garantiscano sviluppo e benessere al territorio, salvaguardando i livelli occupazionali e garantendo una componente industriale che necessita alla nostra regione, e che deve mantenere la sua presenza anche nel futuro", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, che stamane a Villa Devoto ha ricevuto una folta delegazione di sindacalisti e amministratori del territorio. "Regione e parti sociali - ha detto Solinas - confermano il loro orientamento comune sulle politiche energetiche e di sviluppo, e continueranno a condividere scelte e strategie". "Il polo di Portovesme rappresenta una ricchezza alla quale non possiamo assolutamente rinunciare - ha detto il presidente - ed è necessario predisporre tutte le strategie per garantire che l'abbandono del carbone e la riconversione energetica avvengano salvaguardando tutti i presidi industriali, fondamentali per lo sviluppo armonico, insieme agli altri settori produttivi, del nostro sistema economico". (segue) (Rsc)